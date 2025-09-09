رئيس الإمارات يعرب لأمير قطر عن تضامن بلاده الكامل مع الدوحة بعد الاعتداء الاسرائيلي عليها

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اجراه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة انباء الإمارات ان الشيخ محمد بن زايد جدد خلال الاتصال عن إدانة بلاده لهذا الاعتداء السافر مؤكدا دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

كما شدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قد دان بأشد العبارات في وقت سابق اليوم الاعتداء الإسرائيلي “السافر والجبان” الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.