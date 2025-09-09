رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيته يدينان بشدة الهجوم الإسرائيلي الإرهابي على قطر

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة واستهدف منطقة سكنية وعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وأفاد بيان أصدره رئاسة الوزراء الباكستانية أن “باكستان تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة القطرية وشعب قطر في هذا الوقت العصيب”. وأضاف أن هذا العمل العدواني الإسرائيلي غير مبرر على الإطلاق ويمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وسلامة أراضيها ويشكل استفزازا خطيرا للغاية من شأنه أن يعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف باكستان بحزم إلى جانب دولة قطر وكذلك مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي. كما أدان وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار في بيان له بشدة الهجوم الإسرائيلي المدان على الدوحة الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.

وقال “إن استهداف المدنيين والأراضي السيادية عمل عدواني لا يمكن تبريره. وتؤكد باكستان دعمها الثابت لشعب ودولة قطر في هذه الظروف العصيبة”.