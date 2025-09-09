تركيا تندد بالعدوان الإسرائيلي الدنيء على قطر

وزارة الخارجية التركية

أدانت تركيا بشدة العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على العاصمة القطرية الدوحة لاستهداف وفد حركة حماس التفاوضي.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها وقوف تركيا إلى جانب قطر ضد هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سيادتها وأمنها وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على فلسطين والمنطقة.

وأضافت أن استهداف فريق حماس التفاوضي أثناء استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يظهر أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى مواصلة الحرب وليس تحقيق السلام” وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يضيف قطر – الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار – إلى قائمة الدول المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. كما أكدت أن هذا الوضع يشكل دليلا واضحا على سياسات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في المنطقة وتبنيه الإرهاب كسياسة.