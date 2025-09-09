الرئيس التونسي يدعو إلى تكاتف الدول العربية لإحباط المخططات التي تستهدف المنطقة

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إلى تكاتف الدول العربية “لإحباط المخطط الإجرامي الذي يرسم للمنطقة في ظل الوضع الدقيق الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية”.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن موقف الرئيس سعيد جاء خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى تونس.

واعتبر الرئيس التونسي أن “الحركة الصهيونية تسعى إلى وضع (سايكس بيكو) جديد يستهدف وجود الدول العربية ذاتها ولا بد أن تتكاتف الجهود من أجل إحباط هذا المخطط الإجرامي”.

وجدد في هذا السياق موقف تونس الداعم لحق الشعب الفلسطيني “في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”. وحول العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة العربية السعودية اشاد الرئيس سعيد بعمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين التونسي والسعودي مستعرضا العديد من المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات بين البلدين.

واكد اهمية تعزيز التعاون بين البلدين والرغبة في تعزيزه وتنميته في مختلف المجالات والحرص على تذليل كافة الصعوبات والعمل على تجاوزها من أجل إنجاز مختلف مشاريع التعاون القائمة في أسرع الأوقات.

من جانبه اعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن زيارته إلى تونس تعكس الإرادة المشتركة في دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.