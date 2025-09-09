رئيس البرلمان العربي يدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بشدة اليوم الثلاثاء الهجمات العدوانية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة مؤكدا أن الاعتداء الغادر يمثل انتهاكا صارخا ومرفوضا للسيادة القطرية وخرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.

واكد رئيس البرلمان العربي في بيان أن هذه الجريمة الخطيرة النكراء تهديد مباشر للأمن القومي العربي وللاستقرار الإقليمي والدولي مشددا على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان الغادر.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة ضد سيادة الدول ومحاسبته على جرائمه.

وحذر من أن استمرار هذه السياسات العدوانية يعقد الموقف وينذر بمزيد من التصعيد ويفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وطالب اليماحي بتحرك دولي عاجل لردع الاحتلال الذي أصبح خارجا على كل القوانين والأعراف الدولية ووقف الانتهاكات التي يرتكبها واتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لحماية سيادة الدول وأمن شعوبها.