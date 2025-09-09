ليبيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو لتحرك دولي حازم

وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الثلاثاء عن عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي البربري الآثم وغير الأخلاقي الذي استهدف دولة قطر.

وأكدت الوزارة في بيان تضامن ليبيا التام قيادة وشعبا ومساندتها لدولة قطر مشددة على دعمها الكامل لأي إجراءات تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وأمنها ومنع مثل هذه الأعمال الإجرامية والاعتداءات الهمجية وما تمثله من تصعيد غير مسؤول.

كما حذرت الوزارة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وتعدياته وخروجها الفاضح عن مبادئ القانون الدولي والأعراف المعتمدة.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الهمجية والسافرة ومنع تكرارها بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.