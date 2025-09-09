الرئيس المصري يؤكد هاتفيا لأمير قطر تضامنه الكامل ودعم الاجراءات التي تتخذها الدوحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء تضامن بلاده الكامل قيادة وشعبا مع دولة قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف سيادتها مشددا على رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الدول العربية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني حيث أعرب عن إدانة مصر البالغة للعمل العدواني الإسرائيلي.

واعتبر ان هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا غير مقبول لأمن قطر وسلامتها ووحدة أراضيها مؤكدا دعم مصر للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية أمنها واستقرارها.

من جانبه أعرب أمير قطر عن تقديره العميق لموقف مصر مثمنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين حيث أطلع الرئيس السيسي على آخر المستجدات في أعقاب الهجوم الإسرائيلي.

واتفق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة المتورطين ووقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.