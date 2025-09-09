منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الاسرائيلي على قطر

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات اليوم الثلاثاء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

ونددت المنظمة بشدة في بيان بهذا الاعتداء الذي يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الأمن والسلم الدوليين مضيفة ان الدول الإسلامية تندد بهذا الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر وأمنها وسلامة أراضيها.

بدوره أكد الأمين العام للمنظمة حسين طه في البيان ان المنظمة وانطلاقا من ميثاقها ومقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية ترفض رفضا قاطعا أي اعتداء على سيادة وأمن أي دولة عضو.

وأعربت المنظمة عن التضامن التام مع دولة قطر ودعمها لأمنها وسلامة أراضيها واستقراراها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها مؤكدة مساندتها لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.

ودعت المنظمة مجددا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوضع حد لاعتداءاتها الخطيرة والمتواصلة في المنطقة والالتزام باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم إسرائيلي “جبان” استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.