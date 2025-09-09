شيخ الأزهر الشريف يدين العدوان الإرهابي الإسرائيلي على دولة قطر

شيخ الأزهر أحمد الطيب

أدان شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب اليوم الثلاثاء بشدة العدوان الارهابي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على عدد من قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في دولة قطر الشقيقة.

وقال الشيخ الطيب في بيان له إن هذا العدوان يكشف نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى والعبث في امن المنطقة واستقرارها واستباحة اراضيها ومقدرات شعوبها وتحويلها إلى ساحة مشتعلة بالصراعات والحروب.

وشدد على ان هذا العدوان الخطير على سيادة دولة قطر الشقيقة يحتم على العالم العربي والإسلامي الاتحاد لوقف غطرسة هذا الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي.