الجزائر تدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر

دانت الجزائر بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء معربة عن تضامنها التام مع دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان “أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفا لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط”.

وأشارت إلى أنه “في هذا الظرف بالغ الخطورة يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين وكبح جماح تصعيده الذي يجري المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من عدم الأمن وعدم الاستقرار”.

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم إسرائيلي “جبان” استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.