اليمن يدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية

العاصمة اليمنية صنعاء

دان اليمن اليوم الثلاثاء بأشد العبارات هجوم الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن هذا العدوان يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيقاف الحرب على الشعب الفلسطيني ويعرقل مساعي السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وجددت التأكيد على دعم اليمن الكامل لقطر في حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها داعية المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.