بغداد تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لقيادات حماس في الدوحة

مبنى وزارة الخارجية العراقية

أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لقادة حركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة واصفة ذلك ب”العمل الجبان” الذي ينتهك بشكل صارخ سيادة وأراضي دولة قطر ويشكل تهديدا لأمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بما يعرض الامن والسلم الإقليميين والدوليين لمزيد من التوتر والتصعيد.

وجددت الوزارة موقف العراق الثابت في الوقوف الى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

وشددت الخارجية العراقية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.