سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الإسرائيلي الغاشم على الأراضي القطرية

وزارة الخارجية العمانية

أعربت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الإسرائيلي الغاشم على الأراضي القطرية وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق فاضح لسيادة الدول وتصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السلام.

وذكرت أن السلطنة تؤيد كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان المستفز وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.