مصر تدين بشدة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر

وزارة الخارجية المصرية

أعربت مصر اليوم الثلاثاء عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في تصريح صحفي أن الاعتداء “استهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” مؤكدا أنه “انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها”.

وقال الشناوي إن هذا الاعتداء يمثل “سابقة خطرة وتطورا مرفوضا ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر الشقيقة التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وشدد على أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما شدد على أن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا وتدعو المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والعمل الفوري على وقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه حتى لا يضاف إلى سجل الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة”.

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم إسرائيلي “جبان” استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.