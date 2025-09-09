مجلس التعاون الخليجي يندد بـ”العملية الدنيئة والجبانة” لقوات الاحتلال على دولة قطر

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان “العملية الدنيئة والجبانة” التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة قطر الشقيقة.

وقال الأمين العام في بيان ان “دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع إي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة”.

وأضاف أنه يتحتم على المجتمع الدولي النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها الوحشية والخطرة وردعها عن ممارساتها كافة التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار الى جهود دولة قطر القيمة والكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية وإيقاف إراقة الدماء بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة وسعيها الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح البديوي أن استضافة الدوحة للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة (حماس) تأتي ضمن جهود إيقاف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.