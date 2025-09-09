العاهل الأردني يدين في إتصال هاتفي مع أمير قطر عدوان الاحتلال الجبان على الدوحة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدوان الاحتلال الجبان الذي إستهدف قادة حماس في الدوحة الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله أعرب خلال الاتصال “عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الجبان على العاصمة الدوحة، الذي يعد خرقا للقانون الدولي”، مؤكدا “وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء في قطر”.

ودعا الملك إلى “حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها”، مؤكد أن “أمن قطر من أمن الأردن”، ومشددا على “موقف الأردن الرافض لأي عمل يمس أمن واستقرار وسيادة قطر”.