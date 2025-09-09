الإمارات تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتؤكد تضامنها الكامل معها

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد

دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي “السافر والجبان” الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ عبدالله تأكيده أن هذا الهجوم المتهور يمثل “انتهاكا صارخا لسيادة قطر واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأعرب عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري.

وحذر من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية “يقوض الأمن الإقليمي ويدفع المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين”.

ودعا المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف الاعتداءات مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكا متهورا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الشيخ عبدالله على أن “التمادي في مثل هذه الهجمات في ظل غياب موقف دولي رادع ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله”.

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم إسرائيلي “جبان” استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.