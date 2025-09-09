جامعة الدول العربية تدين بأشد العبارات هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط

دانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على بنايات سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي إن أمينها العام أحمد أبو الغيط أكد أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا صارخا ومرفوضا كليا لسيادة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة بالتنسيق مع كل من مصر والولايات المتحدة إلى التوسط من أجل إيقاف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن قطر بذلت في هذا الشأن جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها في قطاع غزة.

وأكد تضامن الجامعة مع قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها في أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد البيان على أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي أصبح خارجا عن كل عرف دولي مستقر وعن كل معاني القانون الدولي الثابت بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.