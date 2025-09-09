الديوان الأميري

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم أميري بتعيين د.خالد عامر حمد العجمي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 184 لسنة 2025 بتعيين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية، – وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى يعين/ د. خالد عامر حمد العجمي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة ثانية على وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر بقصر السيف في 17 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 9 سبتمبر 2025 م”.