مرسوم أميري بترقية اللواء الركن خالد الشريعان لرتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش

الديوان الأميري

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم أميري بترقية اللواء الركن خالد درج سعد الشريعان إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الكويتي وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 183 لسنة 2025 بترقية لواء في الجيش الى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش – بعد الاطلاع على الدستور – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م – وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والقوانين المعدلة له، – وبناء على عرض وزير الدفاع، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يرقى اللواء الركن خالد درج سعد الشريعان – إلى رتبة “فريق” – في الجيش – ويعين رئيسا للأركان العامة للجيش.

مادة ثانية على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح وزير الدفاع عبدالله علي عبدالله السالم الصباح صدر بقصر السيف في 12 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 9 سبتمبر 2025 م.