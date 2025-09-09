مدير “الطيران المدني” يبحث مع نظيره الياباني آفاق التعاون وتطوير العلاقات

بحث مدير "الطيران المدني" بالتكليف المهندس دعيج العتيبي مع نظيره الياباني مييازاوا كويوتشي في مقر هيئة الطيران المدني اليابانية

بحث مدير (الطيران المدني) بالتكليف المهندس دعيج العتيبي اليوم الثلاثاء مع نظيره الياباني مييازاوا كويوتشي في مقر هيئة الطيران المدني اليابانية بطوكيو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وقال العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في سبيل توثيق وتطوير العلاقات الثنائية في قطاع الطيران المدني.

وأكد حرص دولة الكويت على فتح آفاق جديدة للتعاون مع اليابان بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين مضيفا أنه نقل تحيات رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح إلى مدير عام الطيران المدني الياباني.

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى محاور مهمة أبرزها بحث إمكانية التشغيل المباشر لرحلات الركاب والشحن الجوي بين الكويت وطوكيو إضافة إلى مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط ومد جسور التواصل بين الجانبين بما يسهم في دعم وتطوير قطاع النقل الجوي.

من جانبه رحب كويوتشي بزيارة الوفد الكويتي التي تعكس اهتمام دولة الكويت بتعزيز أوجه التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني مشيدا بالعلاقات “الطيبة” التي تربط بين الكويت واليابان.

وحضر اللقاء نائبة وزير النقل الجوي الياباني ناكاياما ريكو والمدير العام للعلاقات الدولية موري تيتسويا كما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان والسكرتير في سفارة الكويت الشيخ جابر الصباح والملحق الدبلوماسي جمال العتيبي.