إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية للأشقاء في غزة

الجهات المشاركة في الرحلة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي الثاني لإغاثة غزة

أقلعت الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي الثاني من قاعدة عبدالله المبارك الجوية صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى مطار ماركا العسكري في الأردن محملة بعشرة أطنان من المساعدات الغذائية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه الرحلة استكمالا للحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتعاون وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن هذه الرحلة تأتي تجسيدا للتوجيهات السامية التي تعكس موقف الكويت الثابت والراسخ في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في ظل الظروف الإنسانية العصيبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأضاف المغامس أن الجمعية تكثف جهودها بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصول المساعدات بسرعة وفاعلية مثمنا التعاون الكبير من وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية إضافة إلى دعم الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية التي ساندت الجسر الجوي وأسهمت في توفير كل التسهيلات.

وأكد حرص الهلال الأحمر الكويتي على إيصال المساعدات الغذائية العاجلة في أقرب وقت ممكن حيث ستتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إدخال الشحنات وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على سكان القطاع الذين يعانون من الجوع بسبب الحصار الجائر المفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن امتنان الجمعية للقيادة السياسية الرشيدة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظهما الله على دعمهم المتواصل للعمل الإنساني وحرصهم على تخفيف معاناة الشعوب المنكوبة.

وعبر المغامس عن الشكر لمتبرعي حملة (فزعة لغزة) التي جسدت أصالة المجتمع الكويتي وتلاحمه مع القضايا الإنسانية العادلة مؤكدا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستظل حاضرة في كل أزمة إنسانية باعتبار العمل الإنساني رسالة سامية ومسؤولية لا تتوقف عند حدود.

يذكر أن إجمالي المساعدات العاجلة في إطار حملة (فزعة لغزة) من الجسر الجوي الكويتي الثاني المخصصة للأشقاء الفلسطينيين بلغ إلى اليوم 100 طن من المواد الغذائية الأساسية بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.