وزارة الدفاع الكولومبية تعلن تحرير كل الجنود المحتجزين في منطقة تسيطر عليها مجموعة مسلحة

جنود كولومبيين

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الكولومبية لوكالة فرانس برس تحرير كل الجنود الـ 45 المتبقين من مجموعة كانت محتجزة في جنوب غرب كولومبيا الخاضع لسيطرة العصابات وحيث تنتشر زراعة المخدرات.

وكان الجنود قد اختطفوا الأحد أثناء عملية في منطقة كاوكا، وهي منطقة تُعرف بتجارة المخدرات وتعد معقل فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). وأنقذ الجيش دفعة أولى من 27 جنديا الأحد.

وكثيرا ما يُحتجز جنود وعناصر شرطة كولومبيون في مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة.

بحسب الحكومة، ينفّذ عمليات الاحتجاز هذه أبناء مناطق يعد حضور الدولة فيها ضعيفا، فينفّذ هؤلاء أوامر المجموعات المسلحة المهيمنة.

وفي المنطقة نفسها، أُسر 57 جنديا في حزيران/يونيو، ثم تم تحريرهم بعد أيام عقب عملية عسكرية.

وفي أواخر آب/اغسطس، تم احتجاز 33 جنديا مدة ثلاثة أيام في منطقة في الأمازون تضم عصابات يسارية.

وتشهد كولومبيا تصاعدا في أعمال العنف التي ترتكبها جماعات معارضة رفضت اتفاق العام 2016 للسلام مع فارك بعد تمرّد استمر ستة عقود.