وزيرة الشؤون: حل أربع جمعيات نفع عام بعد رصد مخالفات بأنظمتها ولوائحها

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين قرارات وزارية تقضي بحل أربع جمعيات نفع عام بعد رصد مخالفات في أنظمتها ولوائحها.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن القرارات تضمنت تشكيل لجان مختصة تتولى حصر أموال وأصول هذه الجمعيات على أن يتم تسليمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ضبط العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المصلحة العامة وضمان سلامة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في متابعة ورقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها مشددة على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بما يحفظ حقوق الأعضاء والمستفيدين.

وأكدت أن هذه القرارات تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز بيئة العمل الأهلي على أسس قانونية راسخة وبما يسهم في دعم التنمية المجتمعية وفقا للقوانين.