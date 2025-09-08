لجنة شؤون إسكان المرأة: رصد مخالفات لأنشطة غير مرخصة بمساكن الايجار بمنطقتي تيماء والصليبية

رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح

أعلنت لجنة شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح رصدها سلسلة من المخالفات المرتبطة بالأنشطة غير المرخصة داخل المساكن المخصصة بصفة إيجار في منطقتي تيماء والصليبية.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي اليوم الاثنين حرصها على إزالة كافة أشكال التعديات المرتبطة بالأنشطة التجارية خارج نطاق المنزل المخصص للسكن بالتعاون مع الجهات المختصة (تجاري وسكن عزاب وورش تصليح) وأي نشاطات أخرى مخالفة.

وأشارت اللجنة إلى أن الفرق المعنية مستمرة في تنفيذ جولات ميدانية برئاسة وإشراف الشيخة بيبي اليوسف لمتابعة ورصد جميع أشكال التعديات والمخالفات في المساكن المؤجرة والحد منها.

وذكرت أن أي توسع قادم في المسكن سيؤدي إلى تسجيل مخالفة جديدة على المستفيد ومن ثم سحبه بشكل مباشر مؤكدة الحرص على توفير العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساكن المؤجرة.

وقالت اللجنة إنها ستعمل على نقل سكان قاطني (تيماء والصليبية) ممن تنطبق عليهم شروط حق الانتفاع إلى المناطق التي ستخصص للمساكن المؤجرة للمرأة فور جهوزيتها والانتهاء من تنفيذها شريطة تسليم المسكن الحالي بحالة سليمة.

ودعت المستفيدين من المساكن المؤجرة إلى تحديث بياناتهم بأسرع وقت ومتابعة الحسابات الرسمية لبيان التطور على حالة المساكن المنتفع بها.

وأوضحت أنها تعمل بالتعاون مع القطاعات المتخصصة في المؤسسة على تجهيز المستندات الخاصة بالبنية التحتية لمنطقتي تيماء والصليبية والاستعجال في تنفيذها.