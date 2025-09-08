بنك الخليج يوزّع 500 حقيبة مدرسية على أبناء الأسر المتعففة

صرة جماعية لفريق سواعد الخليج

ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز معايير الاستدامة المجتمعية، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قام بنك الخليج بتوزيع 500 حقيبة مدرسية تحتوي على جميع المستلزمات الضرورية، دعمًا لأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت. جاء ذلك بالتعاون مع شركة بسطة الخير للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة فاعلة من فريق “سواعد الخليج”.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ نجلاء العيسى، رئيس التسويق في بنك الخليج: “سعداء بالشراكة مع فريق Basta في هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الطلاب وأسرهم، وترك أثر إيجابي يعزز من دافعهم لمواصلة رحلتهم التعليمية.”

وأضافت العيسى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام بنك الخليج الراسخ بترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، حيث يحرص البنك على التفاعل مع مختلف المناسبات المجتمعية، والمساهمة في نشر البهجة بين أفراد المجتمع، لاسيما الأسر المتعففة، على مدار العام.

فريق سواعد الخليج يجهز الحقائب المدرسية

وأردفت: “على مدى 65 عاماً، كان بنك الخليج جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي، ولم يتوانَ يومًا عن تسخير إمكاناته لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع. ونحن ندرك تمامًا الأثر الإيجابي الذي تتركه هذه المبادرات في نفوس المستفيدين.”

وأكدت على التزام بنك الخليج بمواصلة دعم برامج ومبادرات الاستدامة على كافة المستويات، من خلال إطلاق مبادرات مختارة بعناية تحقق منفعة مشتركة للبنك والمجتمع، وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية “كويت جديدة 2035”.

وأضافت: ” يلتزم بنك الخليج، كمؤسسة مالية وطنية، بدعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ومن ضمنها فريق “Basta” التطوعي، تقديراً للدور الاجتماعي والإنساني المميز الذي يقومون به. ونؤمن بأن للقطاع الخاص دوراً محورياً في ترسيخ معايير الاستدامة المجتمعية عبر مبادرات خيرية ومؤثرة.”

ويحرص بنك الخليج سنويًا على دعم الطلبة وأولياء الأمور من حاملي بطاقات البنك الائتمانية والمسبقة الدفع، من خلال توفير عروض وخصومات حصرية على المستلزمات المدرسية بالتعاون مع أبرز المتاجر في الكويت. كما يقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية المميزة، مثل القروض التعليمية، وحسابات التوفير المتنوعة التي تعزز من مفهوم الادخار، بما في ذلك حساب “Neo” للأطفال.