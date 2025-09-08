إسبانيا ترفض اتهامات الاحتلال الزائفة لها بمعاداة السامية

وزارة الخارجية الإسبانية

رفضت إسبانيا الاثنين الاتهامات الزائفة التي وجهتها حكومة الاحتلال لها بمعاداة السامية بعدما أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تسعة إجراءات تهدف لوقف ما وصفها بـ”الإبادة في غزة”.

ودانت وزارة الخارجية الاتهامات وإعلان الاحتلال منع دخول مسؤولين إسبانيَين اثنين، مؤكدة أن إسبانيا “لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد أكثر الأصوات انتقادا في اوروبا للعمل العسكري للاحتلال في غزة، عن إجراءات جديدة “لإنهاء الإبادة في غزة” بما في ذلك حظر الأسلحة الى الاحتلال ومنع السفن التي تحمل الوقود لجيش الاحتلال من الرسو في الموانئ الإسبانية.

واتهم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر مدريد بشن “حملة متواصلة” معادية للاحتلال ومعادية للسامية لتحويل الانتباه عن “فضائح الفساد الخطيرة” في اسبانيا في إشارة إلى القضايا القانونية العديدة التي يتهم فيها مقربون من سانشيز.

وأعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن وزارته ستمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الاصل سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة سومار، من دخول الأراضي المحتلة.

تسبب موقف الحكومة الإسبانية في بلد تسببت فيه التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين مثل تلك التي عطلت سباق إسبانيا للدراجات الهوائية في الأيام الأخيرة، بتوترات مع الاحتلال التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت حكومة سانشيز بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024.

من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال واعتبرته “خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة في بيان “ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة”.