سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد آل سعود

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود لسمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بوافر الصحة وتمام العافية ولدولة الكويت المزيد من النمو والازدهار.

هذا وقد حمله سمو رئيس مجلس الوزراء تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والرقي.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.