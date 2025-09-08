×
سمو ولي العهد يشيد بالإنجازات الطبية وريادة الكفاءات الوطنية وقدرتها على التميز والإبداع

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي المتخصص للإنجاز الطبي العالمي الجديد في إجراء عشر عمليات جراحية روبوتية عن بعد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي المتخصص للإنجاز الطبي العالمي الجديد في إجراء عشر عمليات جراحية روبوتية عن بعد، حيث قدموا لسموه حفظه الله شرحا حول هذه العمليات عالية الدقة باستخدام الروبوت الجراحي بتقنية الجراحة عن بعد والتي تمت ببراعة ودقة وكفاءة عالية والتي تجسد التقدم الذي أحرزته دولة الكويت في ميدان الجراحة الروبوتية.

وقد أشاد سموه حفظه الله بهذه الإنجازات الطبية التي أكدت على ريادة الكفاءات الطبية الوطنية وقدرتها على التميز والابداع مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية تبني أحدث التقنيات التكنولوجية الطبية المتطورة لتوفير أفضل السبل العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

