مقتل خمسة مستوطنين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار في القدس

أعلنت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل خمسة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت تقارير أولية أن “فلسطينيين اثنين فتحا النار على ركاب في حافلة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى” لافتة إلى أن المنفذين وصلا من قرى قريبة من مدينة (القدس) وأن قوات الاحتلال “أطلقت النار عليهما وقتلتهما”.

وأوضحت أنه عقب العملية فرضت القوات طوقا عسكريا على أربع قرى فلسطينية قريبة من المدينة هي (قطنة) و(بدو) و(بيت عنان) و(بيت دقو).

ونشر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إنه يجري تقييما للوضع مع قادة الأجهزة العسكرية عقب عملية القدس.