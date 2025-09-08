دولة الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لهيئات ومراكز الأمن السيبراني الخليجية

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية لهيئات ومراكز الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية لهيئات ومراكز الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة رؤساء الهيئات والمراكز الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في دول المجلس.

ويناقش الاجتماع برئاسة الكويت عددا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز منظومة الأمن السيبراني الخليجي كما سيبحث خطط العمل التنفيذية وآليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إضافة إلى مبادرات مشتركة تسهم في رفع مستوى الحماية الرقمية وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية.

ويستعرض الاجتماع الجهود القائمة على المستوى الخليجي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية ومناقشة سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة وخطط مستقبلية.

ويمثل الاجتماع خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الخليجية وتعزيز التكامل في مجال الأمن السيبراني بما يدعم حماية المصالح الوطنية المشتركة ويحافظ على أمن واستقرار الفضاء السيبراني في دول مجلس التعاون.