خامنئي يدعو لزيادة إنتاج النفط الإيراني وتنويع أسواق الصادرات

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد إلى زيادة إنتاج النفط وتنويع أسواق الصادرات، في وقت تواجه إيران المزيد من الضغوط الغربية على خلفية برنامجها النووي.

وقال خامنئي خلال لقائه أعضاء الحكومة إنّ “إنتاج البلاد من النفط، الذي له أهمية واضحة للاقتصاد، منخفض”.

وأرجع ذلك إلى “اعتماد أساليب ومعدّات قديمة… نحن متخلّفون عن العديد من المناطق الغنية بالنفط في العالم”.

ودعا إلى “مزيد من النشاط” في قطاع تصدير النفط، مشددا على “تنويع وتوسيع قاعدة المشترين”، في وقت لا تزال الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإنّ حوالى 92 في المئة من نفط الجمهورية الإسلامية يصدّر إلى العملاق الآسيوي، وغالبا ما يتم ذلك بخصومات كبيرة.

ويخضع قطاع النفط في إيران لعقوبات قاسية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في العام 2018.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، عاود ترامب استراتيجية “الضغوط القصوى” على إيران بهدف شل اقتصادها.

وفي نهاية آب/أغسطس، فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في 13 حزيران/يونيو، وتخللها قصف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت كانت الأخيرة تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وانسحبت طهران من المباحثات بعد الهجوم.

وفي مقال نشره في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية الأحد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ طهران لا تزال منفتحة على الدبلوماسية و”لا يزال هناك وقت، وحاجة ماسة، لإجراء محادثة صادقة”.