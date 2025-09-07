وزارة التربية تقر تعديل الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية

وزارة التربية

أصدرت وزارة التربية اليوم الأحد قرارا بتعديل الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية وذلك ضمن الجهود الشاملة لإعادة هيكلة المحتوى والزمن الدراسي بما ينعكس إيجابا على التحصيل العلمي للطلبة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التعديلات الواردة في القرار شملت إدراج حصة لمادة الاجتماعيات في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية مع زيادة عدد حصصها في الصفين الرابع والخامس مع إضافة حصة جديدة لمادة اللغة العربية لتعزيز مهارات القراءة والكتابة.

وأضافت أن التعديلات شملت أيضا إدراج حصة دراسية لمادة الحاسوب في الصفوف الثلاثة الأولى دعما لمهارات التكنولوجيا والبرمجة المبكرة وزيادة حصة دراسية لمادتي العلوم والرياضيات لتعزيز التفكير العلمي والتحليلي كما نص القرار على تعديل زمن الحصة الدراسية ليصبح 40 دقيقة بدلا من 45 دقيقة بما يحقق التوازن بين وقت التعلم الفعال والأنشطة الصفية.

وأفادت بأن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية واضحة تستهدف تهيئة بيئة تعليمية متوازنة تراعي احتياجات المتعلم وتمنحه فرصا أوسع لتنمية مهاراته العملية.

وأكدت الوزارة سعيها وحرصها الدائمين نحو تمكين الطلاب والطالبات من اكتساب مهارات متنوعة في سن مبكرة لاسيما في مجالات اللغة والتكنولوجيا والعلوم بما يؤهلهم لمواكبة متطلبات المستقبل.