وزيرة الشؤون تبحث مع مسؤولة أممية موضوعات ذات اهتمام مشترك

وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن اللقاء تناول الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المرأة وتطوير الخدمات المقدمة لها مشيرة إلى أن الاجتماع مثل فرصة لعرض ما تحقق من إنجازات وخدمات تقدم للنساء بمختلف فئاتهن.

وأضافت أن اللقاء شمل عرض الجهود الوطنية في تطوير الخدمات الاجتماعية للمرأة والتأكيد على ضرورة شمولها لكافة الجوانب بما يواكب التزامات دولة الكويت في دعم حقوق المرأة.

وحضر الاجتماع ممثلون من قطاعات الوزارة المختلفة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

