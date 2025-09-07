وزارة الخارجية تنظم ورشة عمل عن إدماج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التغطية الإعلامية

المتحدثون في ورشة العمل عن "إدماج المقاربة القائمة على حقوق الانسان في التغطية الإعلامية"

نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان اليوم الأحد ورشة عمل عن (إدماج المقاربة القائمة على حقوق الانسان في التغطية الإعلامية) بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (OHCHR).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الورشة التي تستمر خمسة أيام تأتي ضمن التعاون البناء والمستمر بين دولة الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتعتبر خطوة مهمة في إطار حرص دولة الكويت على بناء القدرات ورفع وعي كوادرها المتخصصة في مجال التغطية الإعلامية.

وأوضحت أن ورشة العمل تهدف إلى بناء قدرات المشاركين ورفع وعيهم بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة ودور وسائل الإعلام تجاه تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.

وذكرت أن الورشة تأتي أيضا تنفيذا لرؤية (كويت جديدة 2035) لاسيما الركيزة السابعة منها “مكانة دولية متميزة وترجمة للتعهدات الطوعية المقدمة في إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 – 2026 وللتوصيات المقدمة في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR حيث يعد ذلك التزاما راسخا من دولة الكويت تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما يعزز المزيد من الحقوق والحريات للأفراد”.