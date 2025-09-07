مصرع خمسة أشخاص إثر انقلاب قارب أثناء إجلاء عائلات بسبب الفيضانات في باكستان

الفيضانات في باكستان

لقيت امرأة وأربعة أطفال حتفهم في وقت متأخر من مساء السبت، عندما انقلب قارب نجاة كان من المفترض أن ينقلهم إلى مكان آمن بعيدا من الفيضانات في إقليم البنجاب الباكستاني، حسبما أفادت السلطات.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في الإقليم عرفان علي كاثيا لوسائل اعلام محلية “وقع الحادث عندما اصطدم القارب التابع لخدمات الإنقاذ في منطقة جلال بور پيروالا جنوب البنجاب، بجسم تحت الماء”. وأضاف “أُنقذ عشرة أشخاص، لكن للأسف قضى خمسة منهم”.

وقدم رئيس الوزراء شهباز شريف تعازيه الى العائلات، مؤكدا أن باكستان تعمل “على تحسين أنظمة الإنذار وامتلاك بنى تحتية متينة”، علما بأن الخبراء ينتقدون تردي الخدمات العامة وخصوصا عند وقوع فيضانات في المدن.

وحذّرت الهند في أواخر آب/أغسطس التي ضربتها أمطار موسمية غزيرة، من أن مستويات روافد نهر السند المشتركة مع باكستان ستشهد ارتفاعا كبيرا.

ومع مصرع اكثر من 850 شخصا منذ بدء الأمطار الموسمية في أواخر حزيران/يونيو، نصفهم لقوا حتفهم خلال بضع ساعات في شمال غرب البلاد، اتخذت السلطات الباكستانية تدابير استباقية بإخلاء مناطق بكاملها من إقليم البنجاب.

وتُعد باكستان خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، ومن أكثر البلدان عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وتعرض سكان البلاد البالغ عددهم 255 مليون نسمة خلال السنوات الأخيرة لكوارث متكررة من فيضانات مدمرة وانفجار بحيرات جليدية وجفاف غير مسبوق، وهي ظواهر يُتوقع أن تزداد تواترا بحسب العلماء.

وفي العام 2022، شهدت باكستان إحدى أسوأ كوارثها الطبيعية، إذ غمرت الفيضانات نحو ثلث مساحة أراضيها، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص، ما أدى إلى مصرع نحو 1700 شخص وخسارة جزء كبير من المحاصيل الزراعية.