استهداف مقر الحكومة الأوكرانية بأكبر قصف جوي روسي منذ اندلاع الحرب

صورة أرشيفية

نفّذت روسيا أكبر هجوم جوي على الإطلاق على أوكرانيا صباح الأحد، ما أدى إلى مقتل شخصين واندلاع النيران في مقر الحكومة في كييف، بحسب ما أعلنت السلطات.

وشاهد مراسل فرانس برس النيران تشتعل على سطح مقر الحكومة فيما تصاعد الدخان فوق العاصمة.

كما ألحقت ضربات بمسيرات أضرارا بعدد من الأبراج في كييف، بحسب أجهزة الطوارئ.

وتعد الضربة التي استهدفت المجمع الكبير حيث مقر الحكومة في كييف الأولى من نوعها منذ بدء الحرب.

وحلّقت المروحيات فوق المبنى ملقية المياه على سطحه فيما هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقا أمنيا حوله.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو في منشور على تلغرام إن “السطح والطوابق العلوية تضررت جراء هجوم للعدو. تعمل فرق الإنقاذ على إخماد الحريق”.

وأضافت “سنرمم المباني لكن لا يمكننا إعادة الأرواح التي تزهق. العدو يرهب ويقتل شعبنا كل يوم في مختلف أنحاء البلاد”.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 805 مسيّرات على الأقل و13 صاروخا على أوكرانيا من ليل السبت حتى صباح الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب.

وسمع مراسلو فرانس برس انفجارات في العاصمة صباح الأحد.

وأسفرت ضربة استهدفت مبنى سكنيا من تسعة طوابق في غرب كييف عن مقتل شخصين على الأقل هما امرأة وابنها البالغ من العمر شهرين، بحسب ما أفادت النيابة.

وأصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح، بحسب الشرطة.