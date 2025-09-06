فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تهزم أنيسيموفا وتحرز لقبها الرابع الكبير

البيلاروسية أرينا سابالينكا

احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا بلقبها بطلة لفلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية أماندا انيسيموفا 6-3 و7-6 (7-3) في المباراة النهائية السبت.

واللقب هو الرابع الكبير لسابالينكا في بطولات الغراند سلام علما بأنها بلغت ثالث نهائي لها هذا الموسم، حيث سبق أن خسرت امام الأميركية ماديسون كيز في بطولة استراليا المفتوحة، وامام الاميركية كوكو غوف في نهائي رولان غاروس.

اما أنيسيموفا فمنيت بثاني خسارة لها تواليا في بطولة كبرى بعد سقوطها أنام البولندية ايغا شفيونتيك في نهائي ويمبلدون.