التربية: 132 ألف معلم وإداري يتوجهون غدا إلى مدارسهم إيذانا بقرب انطلاق العام الدراسي الجديد

وزارة التربية

مع إشراقة صباح يوم غد الأحد تفتح مدارس البلاد أبوابها لاستقبال نحو 132 ألف معلم ومعلمة مع بدء دوام العاملين في مدارس التعليم العام والديني والتربية الخاصة وسط استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد سداه العطاء ولحمته التميز.

وقالت وزارة التربية في بيان لها اليوم السبت إن نحو 132 الفا من معلمين وإداريين يباشرون أعمالهم غدا إيذانا بقرب بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 بينهم نحو 104 آلاف من أعضاء الهيئة التعليمية معلنة الجاهزية التامة لبدء عام واعد يلبي تطلعات المجتمع ويرسخ أهداف المنظومة التعليمية.

وشددت الوزارة على المضي قدما وبخطى ثابتة نحو تطبيق المناهج الدراسية الجديدة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع وتطوير الخطط التربوية بما يعزز الهوية الوطنية ويواكب أحدث المستجدات العلمية والتقنية وصولا إلى تحقيق تعليم نوعي يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وذكرت أن التواجيه الفنية للمواد الدراسية شرعت بتنفيذ خطة تدريبية موسعة لتهيئة الميدان التربوي لتطبيق المناهج المطورة حيث سيتم تنظيم سلسلة دورات تدريبية اعتبارا من بعد غد الاثنين وفق جدول زمني محدد يضمن وصول البرامج التدريبية إلى مختلف الفئات التربوية.

وأشارت إلى أن هذه الدورات تتضمن محاور تطبيقية وتفاعلية تغطي مجالات متنوعة من أبرزها شرح فلسفة المنهج الجديد والإطار العام وأسس بنائها وآليات تحقيق المعايير الموضوعة بالإضافة إلى تعزيز المهارات التدريسية وأساليب التدريس الحديثة وطرق التطبيق التربوية وشرح دليل المعلم.

وبينت أن الدورات ستعقد بنظام مزدوج يجمع بين التدريب الحضوري بالمراكز المتخصصة وعن بعد عبر المنصات الإلكترونية بما يوفر مرونة المشاركة ويضمن استفادة الهيئات التعليمية في مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة.

واعتبرت أن ذلك يضمن رفع جاهزية الميدان واستعداد الكوادر التربوية للتعامل بكفاءة مع المناهج المطورة بما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات التعليمية مبينة أنه سيتم رفع تقارير دورية إلى الموجه الأول ثم الموجه العام لمتابعة سير التدريب وضمان جودته واستمراريته.

وشددت على أن هدف هذه الدورات تمكين الموجهين ورؤساء الأقسام والمعلمين من امتلاك أدوات تعليمية محورها الطالب وتطوير قدراتهم في التفاعل والتقييم الفعال وصولا إلى إعداد معلم قادر على الاستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعامل بمرونة مع احتياجات الصفوف الدراسية.

وذكرت أن خطة الدورات تسير توازيا مع عملية طباعة الكتب الدراسية والتي دخلت مراحلها الأخيرة حيث يجري استكمال طباعتها وتوريدها للوزارة مشيرة الى أنه تم حتى الآن استلام نحو 40 بالمئة من إجمالي الكتب المدرسية المطبوعة ومن المتوقع استلام 85 بالمئة قبل بدء الدراسة.

وأشارت الى أن نسخا إلكترونية من الكتب ستتاح للمعلمين والطلبة عبر منصات الوزارة لضمان سهولة الوصول إليها وتوفير بدائل تعليمية حديثة تدعم مسيرة التحول الرقمي في العملية التعليمية.

وأكدت أن بناء وتأسيس المناهج الجديدة جاء ثمرة جهود علمية وتربوية متواصلة ووفق أحدث المعايير مع التركيز على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء جنبا إلى جنب مع الانفتاح على العلوم والمعارف الحديثة للارتقاء بمستوى التعليم وتخريج جيل مبدع قادر على المنافسة والإسهام الفاعل في بناء مستقبل الوطن.