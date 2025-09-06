مصر تؤكد أهمية تجاوب الاحتلال مع الصفقة المقترحة لخفض التصعيد في قطاع غزة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تجاوب الاحتلال الإسرائيلي مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء في اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبدالعاطي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مساء يوم أمس وتم خلاله بحث الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة والتي تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الأمريكي.

واستعرض عبدالعاطي بحسب البيان التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة محذرا من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح.

وأطلع عبدالعاطي المبعوث الأمريكي على استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور اعلان وقف إطلاق النار وذلك وفقا للخطة العربية – الإسلامية التي تم اعتمادها في القمة العربية بالقاهرة فى شهر مارس الماضي.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات الملف النووى الإيراني إذ تناول عبدالعاطي الجهود والاتصالات الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وتقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.