السعودية تدين بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم

صورة أرشيفية

دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اليوم الجمعة التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري معتبرة ذلك انتهاكا جسيما للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان دعم المملكة الكامل لجمهورية مصر العربية في هذا الصدد مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لإيقاف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وجددت المملكة رفضها لأي شكل من أشكال التهجير القسري مهما كانت مسوغاته مطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما ترتكبه من جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وشددت على ضرورة وضع حد فوري لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.