دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات اعتداء الاحتلال على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

وزارة الخارجية

اعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلية على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في تعد سافر على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتحد مباشر للإرادة الدولية والقوانين والقرارات الأممية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.

كما اعربت (الخارجية) في بيان لها عن تضامن دولة الكويت التام مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة ودعمها لما تتخذه من اجراءات كفيلة بحفظ أمنها وسيادتها.

وقالت انه في الوقت الذي تطالب فيه دولة الكويت بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين فأنها تشيد بالجهود التي تبذلها قوات الأمم المتحدة في لبنان بموجب ولايتهاالمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.