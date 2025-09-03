سمو رئيس مجلس الوزراء يستعرض مع وفد “بوينغ” التعاون بين الكويت والشركة وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأمريكية الدولية د.بريندان نيلسون ورئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى كولجيت غاتا أورا بمناسبة زيارتهما للبلاد

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأمريكية الدولية الدكتور بريندان نيلسون ورئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى كولجيت غاتا أورا والوفد المرافق لهما وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت وشركة بوينغ وسبل تعزيز وتطوير الشراكة بين الجانبين في مجالات صناعة واستيراد الطائرات والأبحاث الفضائية بما يتسق مع رؤية البلاد التنموية (كويت 2035).

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح ونائب المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن سالم الفقعان.