بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه الجيش الروسي بالقوات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على مساعدته روسيا في إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك، قائلا إن جنود بيونغ يانغ قاتلوا “ببسالة”.

وأشاد بوتين أثناء اجتماعه مع كيم في بكين بـ”الثقة والصداقة” بين البلدين وأشار إلى أن إرسال الجنود كان فكرة الزعيم الكوري الشمالي.

وباتت كوريا الشمالية من بين أبرز حلفاء موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف، إذ أرسلت آلاف الجنود وحاويات مليئة بالأسلحة لمساعدة الكرملين على دفع القوات الأوكرانية للانسحاب من غرب روسيا بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها كييف في المنطقة العام الماضي.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي “بمبادرة منكم، كما هو معروف، شاركت قواتكم الخاصة في تحرير منطقة كورسك”.

وأضاف “جاء ذلك في تطابق تام مع اتفاقنا الجديد. أرغب بالإشارة إلى أن جنودكم قاتلوا بشجاعة وبسالة”.

وتابع “لم ننسى قط التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم”.

وجاءت تصريحات بوتين في العاصمة الصينية حيث يحضر الزعيمان عرضا عسكريا ضخما لمناسبة مرور ثمانين عاما على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.