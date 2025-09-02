الصحة: إنجاز طبي بإجراء 30 عملية ناجحة لزراعة الكلى في مستشفى جابر الأحمد في أغسطس الماضي

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تحقيق إنجاز طبي تمثل في إجراء 30 عملية ناجحة لزراعة الكلى في مستشفى جابر الأحمد خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك تجاوز المعدل الشهري المعتاد الذي يبلغ نحو 17 عملية فقط ما يؤكد قدرة المنظومة الصحية على التوسع في تقديم الخدمات المعقدة والحرجة بكفاءة عالية وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز مكانة الكويت بمجال زراعة الأعضاء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمرضى.

وأضافت أن هذا الإنجاز يعد ثمرة تكامل الجهود الوطنية بين أقسام ومراكز رائدة شملت قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر ومركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى وبرنامج توفير الأعضاء ومختبر المناعة وزراعة الكلى بمركز يعقوب بهبهاني.

ولفتت الوزارة إلى أن ما ساهم في هذا النجاح هو التعاون الوثيق مع مختلف الفرق الطبية والفنية في مستشفى جابر ممثلة في الطواقم الطبية وأطباء وجراحي زراعة الكلى والتمريض وقسم التخدير والعناية المركزة ومنع العدوى والتعقيم ومختبرات الدم الذين شكلوا جميعا نموذجا متكاملا للعمل الجماعي متعدد التخصصات وبينت أن هذا النجاح يأتي امتدادا للخطوات الاستراتيجية التي أطلقها وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال الأعوام الماضية إذ شهد شهر مارس عام 2024 استحداث قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر وتلاه في يونيو من العام ذاته افتتاح المركز الكويتي لأمراض وزراعة الكلى ثم إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل بين الأسر في سبتمبر 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرات أسفرت عن تحقيق نقلة نوعية في خدمات زراعة الكلى اذ سجل البرنامج في عام 2024 رقما قياسيا بإجراء 149 عملية ناجحة.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس التزامها الراسخ بتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين ويبرهن على قدرة القطاع الصحي الكويتي على مواكبة التطورات العالمية في مجال زراعة الأعضاء.

وأوضحت أن هذا النجاح يشكل خطوة إضافية في مسيرة الكويت نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة وتجسيد تطلعاتها ضمن رؤية كويت 2035 لبناء نظام صحي مستدام قائم على الكفاءة والجودة والابتكار.