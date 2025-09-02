الداخلية: ضبط مواطناً يدعي علاج الأمراض وفك السحر داخل شقة في المهبولة

الموقوفين

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جميع أشكال الجريمة، وضبط الممارسات غير القانونية التي تمس بصحة وسلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط مواطن متورط في أعمال نصب واحتيال من خلال إيهام مراجعيه بقدرته على شفاء الأمراض، وعلاج العقم، وتقريب الأزواج، وفك السحر، مقابل مبالغ مالية.

وقد كشفت التحريات والمتابعة عن قيام المتهم بممارسة هذه الأنشطة داخل شقة مستأجرة في منطقة المهبولة، حيث كان يديرها كسكن عائلي يخفي خلفه نشاطاته الاحتيالية، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وتفتيش الموقع، تبين أنه يستغل المكان لتقديم “استشارات طبية” مزعومة، مدعياً قدرته على طرد الجن وفك السحر وشفاء الأمراض، كما كان يبيع منتجات متنوعة ضمن إطار عملية النصب.

كما تبين أن المتهم كان يستغل رخصة استشارات اجتماعية قديمة، بالتعاون مع مقيم بنغلاديشي الجنسية، يعمل لديه كسائق، ويتولى جلب المراجعين وتوصيل المنتجات إلى الزبائن، خاصةً من أبناء الجالية الآسيوية.

وقد تم احالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في جهودها لضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام أو ممارسة أنشطة مخالفة للقانون، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.