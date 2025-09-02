الداخلية: ضبط 20 كيلو شبو بحوزة أحد المروجين في الصليبية

الموقوف

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي للحد من آفة المخدرات وضبط المتورطين في ترويجها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط نشاط مروج للمواد المخدرة في منطقة الصليبية.

وقد أسفرت المتابعة والرصد الدقيق عن ضبط المتهم فهد ماطر الرشيدي – سعودي الجنسية، وعُثر بحوزته على نحو (20) كيلوغراماً من مادة الشبو المخدرة وعدد (2) ميزان حساس، وتبين أن القصد من الحيازة هو الاتجار بدافع الكسب غير المشروع.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تكثيف جهودها لحماية الوطن وأبنائه من هذه السموم القاتلة، مشددة على أن التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة على هاتف الطوارئ (112) يمثلان دعامة أساسية في دعم الجهود الأمنية وتعزيز الأمن والطمأنينة.