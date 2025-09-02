الأرصاد الجوية: زيادة الرطوبة تدريجيا من مساء اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبل

مدينة الكويت

قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر اليوم الثلاثاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه وتتحول إلى جنوبية شرقية ما يؤدي إلى زيادة الرطوبة تدريجيا بدءا من مساء اليوم.

وأضاف العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الرطوبة ستستمر حتى نهار يوم الجمعة المقبل مبينا أن الرياح الشمالية الغربية ستعود من مساء الجمعة وتقل معها نسبة الرطوبة.

وأوضح أن الطقس يكون بصفة عامة خلال هذه الأيام حار ورطب نسبيا نهارا وحار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية ليلا.