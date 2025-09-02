نائب رئيس الأركان يتلقى دعوة من رئيس الأركان القطري لحضور معرض الدفاع البحري "ديمدكس 2026"

تلقى نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح دعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار جاسم المناعي لحضور فعاليات النسخة التاسعة من معرض و مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026).

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اللواء الركن طيار صباح الجابر استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء سفير دولة قطر لدى البلاد علي آل محمود الذي قدم له الدعوة الرسمية كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى أنه حضر اللقاء آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان.