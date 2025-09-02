بنك بوبيان يطلق Boubyan E-Cup للعبة FC 25 بجوائز نقدية تتجاوز 3000 دينار

الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان سليمان المطر

أعلن بنك بوبيان عن انطلاق بطولة Boubyan E-Cup 2025، أكبر بطولة للألعاب الإلكترونية في الكويت، والخاصة بلعبة FC 25 في نسختها السادسة والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الكويتية، بجوائز نقدية قيّمة تتجاوز 3,000 د.ك، إلى جانب فرصة للفائز بالمركز الأول لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لتمثيل المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية.

وتستمر البطولة على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر الجاري في مركز الأندلس، حيث ستشهد منافسات حماسية وتحديات تجمع فئة الشباب من عملاء البنك أو غيرهم، في أجواء مليئة بروح التنافس والحماس.

الأكبر والمعتمدة رسمياً في الكويت

وقال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، سليمان المطر “بوبيان يسعى دائماً إلى تنظيم فعاليات مميزة قريبة من تطلعات الشباب واهتماماتهم، وبطولة Boubyan E-Cup باتت اليوم حدثاً سنوياً ينتظره محبو ومحترفو الألعاب الإلكترونية في الكويت، كونها تجمع بين المنافسة الرياضية الإلكترونية والتجربة المجتمعية المميزة.”

وأضاف أن Boubyan E-Cup منذ انطلاقتها في الكويت، حافظت على مكانتها كأكبر بطولة للألعاب الإلكترونية من حيث عدد المشاركين وقيمة الجوائز، كما أنها تُعد البطولة الوحيدة المعتمدة رسمياً من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية.

وأوضح أن بطولة هذا العام تشهد تنظيم ذو طبيعة احترافية عالية، وتحمل طابعاً استثنائياً من خلال إقامتها بنظام Kick-Off Mode، والذي يتيح مشاركة عدد أكبر من اللاعبين ويعزز من فرص التحدي من البداية حتى الوصول إلى المباريات النهائية.”

وأشار المطر إلى أن Boubyan E-Cup تأتي ضمن برنامج بوبيان للمسؤولية المجتمعية والتواصل مع الشباب، قائلاً “نؤمن أن مثل هذه الفعاليات لا تقتصر على الترفيه أو اللعب فقط، بل تمثل مساحة لتمكين الشباب وإبراز مهاراتهم ومواهبهم، إلى جانب نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية كرياضة تنافسية معترف بها دولياً.

الجوائز والتسجيل

وأوضح أن جوائز البطولة هذا العام جاءت محفزة وتواكب مستوى الحدث، حيث سيتنافس المشاركون على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 3,000 د.ك، يحصل الفائز بالمركز الأول على 1,200د.ك إلى جانب فرصة خوض التصفيات النهائية المؤهلة لتمثيل المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية، و800 د.ك للمركز الثاني، و500 د.ك للمركز الثالث.

متابعاً “بالإضافة إلى جوائز فريدة مميزة لتكريم الأداء الاستثنائي للمشاركين، وتشمل جائزة “أفضل هداف” وجائزة “أفضل Clean Sheet”، إلى جانب جوائز وهدايا فورية للجمهور والمشجعين الحاضرين لإضفاء المزيد من أجواء التفاعل والحماس.”

وأشار إلى أن شروط المشاركة بسيطة وواضحة، فالتسجيل متاح للشباب من سن 16 عاماً فما فوق، سواء من عملاء بنك بوبيان أو غيرهم، مع إمكانية التسجيل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للبنك، ومن المتوقع أن تشهد البطولة هذا العام منافسات قوية ومستويات عالية من الحماس بين المشاركين من محبّي ومحترفي لعبة FC 25، نظراً لما شهدناه من إقبال لافت منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل.”

واختتم المطر قائلاً “نعتز بتنظيم مثل هذه البطولات التي تجمع بين الحماس الرياضي الإلكتروني وروح المنافسة الإيجابية، ونؤمن بدورها في تمكين الشباب وإبراز طاقاتهم في مجالات مبتكرة. وندعو جميع المهتمين ومحبي لعبة FC 25 إلى التسجيل والمشاركة في بطولة Boubyan E-Cup 2025، لخوض تجربة فريدة وتحدٍ استثنائي.